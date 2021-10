Calciomercato Milan, ha firmato una stella: Pioli può sorridere!

Calciomercato Milan, il rinnovo di una stella è ufficiale: Pioli può sorridere! I rossoneri stanno pianificando il futuro partendo dai punti fermi in rosa

Il primato in classifica è solo il continuum di quanto fatto vedere la scorsa stagione. Il Milan è solido e non perde un colpo. Contro il Torino, così come con Verona e Bologna, la squadra non è apparsa brillantissima, ma è riuscita comunque a portare a casa i 3 punti. L’obiettivo stagionale è vincere lo scudetto, senza nascondersi, specie dopo le difficoltà in Champions League. Stefano Pioli sa di avere un grande gruppo, completato dall’arrivo di un attaccante completo come Giroud. La crescita di Tonali è lampante, così come le conferme di Tomori e Leao. Un gruppo giovane con alcune chiocce di primissimo piano, Ibra su tutti. Tra queste c’è anche Simon Kjaer, leader difensivo e punto di riferimento nello spogliatoio. A 32 anni è ancora in grado di offrire prestazioni di alto livello e il club ha deciso di puntare su di lui, rinnovandogli il contratto per altri 3 anni.

Calciomercato Milan, ufficiale il rinnovo di Simon Kjaer: Pioli può sorridere!

La nuova scadenza è al 30 giugno 2024. Lo annunciato il Milan attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito.

“Simon, professionista esemplare in campo e fuori, capitano della Danimarca e inserito nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2021, è arrivato in rossonero nel gennaio 2020, debuttando nella sfida di Coppa Italia contro la Spal. Dopo 66 presenze e 1 gol, realizzato a Old Trafford contro il Manchester United, Kjaer e il Milan proseguiranno insieme il loro cammino”. Notizia che rasserena l’ambiente e i tifosi sperano possa essere anche un buon viatico per altri compagni. Su tutti Frank Kessie, ancora in trattative per estendere il suo accordo, in scadenza a giugno. Per ora Maldini e Massara non ha registrato passi avanti ma restano fiduciosi di poter invertire la rotta.