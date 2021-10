Barbara D’Urso via da Mediaset? La destinazione della conduttrice ha sorpreso tutti.

Una delle più amate è seguite conduttrici italiane. Il suo fascino e la capacità di intrattenere il pubblico vanno a braccetto e sono in molti a tenere di non vederla più in televisione. Ma realmente potrebbe accadere ciò? I suoi scoop e le notizie shock, durante il programma Pomeriggio Cinque, accompagnano i pomeriggi di tantissime famiglie che per nessuna ragione al mondo cambierebbero canale.

La notizia ha subito fatto il giro del web ed è finita in trend. I telespettatori sono terrorizzati all’idea di non vederla più su Canale 5, ma alla carriera non si comanda, specialmente se l’artista è Barbara D’Urso, una delle conduttrici più brave mai avute in Italia.

Barbara D’Urso lascerà Mediaset: destinazione clamorosa per la conduttrice

Barbara d’Urso lascerà Mediaset? Da mesi non si fermano le voci sul futuro della conduttrice, soprattutto dopo che la sua presenza nel palinsesto è stata decisamente ridimensionata. Chiuso Live Non è la d’Urso prima e Domenica Live dopo, è stata ridotta anche la fascia oraria di Pomeriggio 5, che dura una ventina di minuti in meno circa.

C’è chi è pronto a giurare che a fine stagione Barbara d’Urso sarà del tutto fatta fuori da Mediaset. Novella 2000 si è fatta portavoce di alcune fonti interne all’azienda che avrebbero parlato loro di corteggiamento da parte di Sky. Stando alle indiscrezioni, Sky avrebbe iniziato quasi per gioco a corteggiare Barbara d’Urso mostrandole ammirazione, poi col tempo invece è diventata una vera e propria corte.

La d’Urso andrebbe a condurre programmi sui canali Sky ma anche un contenitore in onda su TV8 sulla falsa riga del suo Pomeriggio 5. Non sarebbe uguale, ma si tratterebbe di un programma nelle corde della d’Urso. Questi rumors si avvereranno o resteranno solo voci?