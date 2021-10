Ballando con le Stelle, Arisa allo scoperto: sta succedendo di tutto. La prossima puntata dello show potrebbe già essere decisiva

Come cancellare in fretta tutte le polemiche che hanno accompagnato l’ultima settimana di ‘Ballando con le Stelle‘ dopo il caso della positività di Mietta? Semplice, una nuova e appassionante storia d’amore tra due concorrenti. E se per Andrea Iannone e Lucrezia Lando non ci sono sviluppi, una nuova coppia in pista e sulla vita è pronta ad affacciarsi.

Parliamo di Arisa e Vito Coppola, il nuovo maestro dello show di Milly Carlucci che sembra aver stregato tutti con le sue movenze e con il suo sorriso. La prima è proprio la sua compagna nella gara, che secondo qualcuno potrebbe pure allargare il rapporto anche al privato.

Arisa e Vito nelle prime due puntate di ‘Ballando’ hanno dimostrato una grandissima intesa e sono già tra i favoriti per la vittoria finale del programma. Sarà anche per questo che sono diventati inseparabili, per ora sicuramente nella sala prova e in pista, poi per il resto vedremo. Per lei è Ciro, ma poco cambia, perché molti hanno notato un’affinità importante.

Ballando con le Stelle, Arisa allo scoperto: cosa succederà nella prossima puntata?

Secondo Alberto Dandolo, noto giornalista esperto di gossip, il rapporto tra Arisa e Vito non si limiterebbe solo al tango e al charleston. Come scrive sul settimanale ‘Oggi’, l’intesa professionale si sta affinando e le hanno dimostrando guidando la classifica nelle prime due puntate di ‘Ballando con le Stelle’.

Ma “dietro le quinte dello show si mormora maliziosamente che Arisa sia gelosissima di Vito e che i due siano legati da un’intesa speciale. Solo feeling professionale?”, scrive Dandolo. La cantante ha confermato di essere felicissima per la scelta di partecipare al programma, perché sta mettendo un mostra un lato di sé che pochi conoscevano e che le piace. Il resto verrà.