Anticipazioni Uomini e Donne, caos in studio: Gemma svela un segreto intimo

Le anticipazioni di Uomini e Donne fanno sapere che Gemma rivelerà un dettaglio molto intimo che scatenerà il caos

Le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 28 ottobre, di Uomini e Donne svelano che Gemma farà una rivelazione piccante. Come di consueto, oggi andrà in onda una nuova puntata del dating show a partire dalle 14:45 dopo il 1268° episodio di Una Vita.

A tenere banco sarà ancora una volta la dama torinese che, questa volta, si lascerà ad una confessione: dopo la scorsa puntata, Costabile l’ha raggiunta in camerino e tra i due è scoppiata la passione. La Galgani è scesa nei dettagli del loro incontro raccontando che c’è stato un bacio durato circa 16 minuti. La sua confessione, ovviamente, le consterà un duro attacco da parte dell’opinionista Tina Cipollari.

Anticipazioni Uomini e Donne, Antonio e Angela lasciano lo studio

Finalmente un lieto fine al dating show con Angela e Antonio che lasciano il programma. I due, infatti, chiariranno la loro volontà di proseguire la loro strada al di fuori delle telecamere di Mediaset perché innamorati.

Nel frattempo, sul Trono Classico, Andrea Nicole avrà dubbi su Ciprian: verrà mostrata l’esterna con Alessandro in cui è scattato il bacio e si aprirà molto sul rapporto con sua madre. Questo non provoca alcuna reazione in Ciprian e la tronista avrà dubbi sul suo reale interesse.