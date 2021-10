Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, la scoperta di Agnese lascia tutti senza parole

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 fanno sapere di Agnese che farà una scoperta assurda: di cosa si tratta

La settimana dall’1 al 5 novembre andrà in onda un’altra carrellata di puntate de Il Paradiso delle Signore 6, come di consueto su Rai Uno a partire dalle 15:55. Le nuove puntate verteranno tutte su un’incredibile scoperta fatta da Agnese.

LEGGI ANCHE > > > Checco Zalone, lutto improvviso per il celebre attore: l’annuncio sui social

NON PERDERTI > > > Tiziano Ferro racconta a tutti il suo dramma: “È stato orrendo”

Innanzitutto, Vittorio ascolterà nuovamente il brano registrato da Tina e si accorgerà che qualcosa non va: intanto, quest’ultima non ha ancora confessato la verità ai genitori. Gloria e Armando, invece, decidono di stringere un patto e non rivelare nulla a Stefania sull’accordo preso con Ezio. L’atelier dovrà, però, salutare una delle commesse: Paola si ritira a casa per concludere la sua gravidanza con la maggior cautela possibile. Quando Gemma scopre della rinuncia al ruolo di venere, deciderà di voler avanzare la richiesta per prendere il ruolo della giovane mamma.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, Andrea Nicole sempre più titubante: spiazza tutti

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, cosa succede tra Agnese e Giuseppe

Quando Agnese controlla il libretto dei risparmi, trova il conto in rosso. Prima di puntare il dito contro Giuseppe, cerca di capirne qualcosa in più. Caso vuole che, nel frattempo, don Saverio sente Giuseppe parlare a telefono con una certa Petra. A questo punto, sarà il sacerdote ad invogliare l’uomo a dire la verità ad Agnese sul libretto dei risparmi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Netflix, terribile incidente sul set per l’amato attore: “Dovrò operarmi”

Tina è con le spalle al muro: con la famiglia ha sempre più difficoltà e Vittorio scopra la verità. Sarà a questo punto che le offrirà aiuto.