Anticipazioni Amici 21, nuovo ingresso e colpo di scena LDA: brividi per tutti

La puntata di domenica di Amici 21 è stata registrata: le anticipazioni svelano nuovi colpi di scena, tra cui uno per LDA

Domenica 30 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Amici 21, come di consueto su Canale 5 a partire dalle 14:10. Le registrazioni sono già finite ed i ragazzi del talent show conoscono già il loro destino, in attesa di mostrarlo in TV.

Le anticipazioni fanno sapere, innanzitutto, che gli ospiti della puntata saranno Michele Bravi,GiuseppeZeno e Nek, al quale toccherà giudicare una sfida. Sarà una giornata molto particolare e ricca di emozioni per LDA. Rudy Zerbi, suo professore, ha scelto di fargli cantare una canzone di suo padre Gigi d’Alessio: L’amore che non c’è. Da qui, nascerà una diatriba tra Rudy e Anna Pettinelli. Non è tutto, perché per LDA arriverà una sorpresa: in collegamento ci sarà suo fratello Claudio.

Anticipazioni Amici 21: Mattia, Christian, Guido e Tommaso in sfida

Nel corso della puntata, Raimondo Todaro si sceglierà contro Mattia dicendo di aver notato una certa negligenza da parte sua, pertanto sarà mandato in sfida contro Eleonora, un’altra ballerina di latino. Dopo tre esibizioni, Mattia sarà ben felice di poter restare all’interno del talent show. Anche Christian, Guido e Tommaso saranno sottoposti a sfide che vinceranno.

A far vacillare la tranquillità dei cantanti della scuola di Amici di Maria De Filippi ci sarà un nuovo ingresso fortemente voluto da tutti e tre i professori di canto: Sissi. Quest’ultima passerà del tempo in casetta con i compagni in attesa di capire a chi potrebbe far le scarpe.