4 Ristoranti, ucciso ex amato concorrente: ricostruzione inquietante. I telespettatori sono rimasti davvero senza parole

Il programma di Alessandro Borghese 4 Ristoranti è giunto alla sua settima edizione. Partito nel 2015 su Sky Uno, e approdato anche in chiaro su TV8, il format ha visto la realizzazione di 92 puntate, con un successo crescente di pubblico e critica. L’idea dello chef è stata quella di mettere in competizione 4 ristoranti che facevano parte della stessa zona, cercando di stabilire quale fosse il migliore. Un modo per girare l’Italia, dando visibilità a luoghi bellissimi della nostra Penisola e mostrando al pubblico delle specialità culinarie tipiche della nostra cucina.

Nel corso di questi 7 anni si sono alternati tanti personaggi all’interno dello show, alcuni divenuti dei veri e propri punti di riferimento per il pubblico a casa. Uno di questi è divenuto suo malgrado protagonista delle cronache nere in Sardegna. E’ stato ucciso in queste ore Alessio Madeddu, 51enne cuoco di Teulada ed ex concorrente di 4 Ristoranti.

4 Ristoranti, ucciso ex amato concorrente: è morto per omicidio Alessio Madeddu

Aveva avuto dei precedenti con le forze dell’ordine, quando il 2 novembre 2020, era stato protagonista di un aggressione ai Carabinieri con una ruspa, atto per il quale era stato condannato per tentato omicidio.

Secondo quanto appreso dall’Ansa, il corpo è stato ritrovato riverso a terra davanti al suo locale a Porto Budello. La vittima avrebbe ricevuto diversi colpi di arma da taglio (a quanto pare con un’accetta), in più zone del corpo. Sul posto sono accorsi i Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia. Si indaga sul movente e sul responsabile dell’efferato omicidio. I fan del programma sono rimasti senza parole.