Nuovi colpi di scena nella nuova puntata di Uomini e Donne. Andrea Nicole nutre ancora forti dubbi su Ciprian: quale sarà la sua scelta?

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che quella odierna sarà una puntata ricca di colpi di scena. La padrona di casa, Maria De Filippi, darà ampio spazio al trono classico. Dopo Roberta Ilaria Giusti e i due corteggiatori Luca e Samuele, è la volta di Andrea Nicole.

Oggi infatti, scopriremo con chi la tronista ha deciso di trascorrere la sua esterna. A questo punto Andrea Nicole farà una confessione che spiazzerà tutti: ancora non si fida di Ciprian Aftim. Nonostante la 29enne milanese abbia baciato solo lui tra i corteggiatori arrivati in trasmissione, fatica ad inquadrare il ragazzo.

Andra Nicole ammetterà di nutrire ancora molti dubbi sua sua sincerità. Ma la tronista non è l’unica a pensarla così. Difatti, anche l’opinionista Gianni Sperti ammetterà le sue titubanze sul 29enne rumeno. Ma a cosa porteranno tutti questi dubbi? Lo staremo a vedere nella puntata di questo mercoledì 27 ottobre.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Checco Zalone, lutto improvviso per il celebre attore: l’annuncio sui social

Uomini e Donne, Andrea Nicole e i dubbi su Ciprian Aftim: cosa ne sarà della scelta?

Come dicevamo, nonostante Ciprian sia stato l’unico ragazzo che ha baciato tra i corteggiatori, Andrea Nicole continua a nutrire forti dubbi sulla sua sincerità. Per questo motivo la tronista milanese ha deciso di conoscere meglio anche Alessandro. Il suo interesse per il 29enne rumeno, però, è palese. Staremo a vedere quale sarà la sua scelta.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Anticipazioni Love is in the Air, terribile incidente per un protagonista: fan in ansia

Intanto, se da un lato Andra Nicole ha le idee ancora poco chiare, Matteo Fioravanti è sicuro della scelta che vuole fare. Difatti, a breve il tronista lascerà lo studio con Noemi sotto una cascata di petali rossi. Non ci resta che attendere la puntata di oggi, mercoledì 27 ottobre, per scoprire ulteriori dinamiche.