Sanremo, un volto di Mediaset come conduttore al posto di Amadeus: che bomba!

Una vera e proprio bomba per il post Amadeus: la conduzione del Festival di Sanremo potrebbe essere assegnata ad un volto Mediaset

Amadeus, purtroppo, non potrà condurre per sempre il Festival di Sanremo e, ad oggi, si pensa già ad un periodo ‘dopo Amadeus’. Di questo, ne parla Nicola Savino in un’intervista concessa al settimanale di Alfonso Signorini Chi. L’attuale conduttore de Le Iene, infatti, ha svelato: “Se mi piacerebbe condurlo? Chi a questa domanda risponde di no dice una bugia. Il Festival è la coppa del mondo, il pallone d’oro, è impossibile non avere quel sogno. Mi sto allenando per il dopo Amadeus”.

LEGGI ANCHE > > > Checco Zalone, lutto improvviso per il celebre attore: l’annuncio sui social

NON PERDERTI > > > Tiziano Ferro racconta a tutti il suo dramma: “È stato orrendo”

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, Andrea Nicole sempre più titubante: spiazza tutti

Sanremo, nel frattempo Nicola Savino è impegnato con Back To School

Intanto che si allena per Sanremo, Nicola Savino presto sarà su Italia 1 con il nuovo programma, Back to School dove varie celebrità torneranno, appunto, tra i banchi di scuola per sostenere l’esame di quinta elementare. A tal proposito, il conduttore ha asserito: “Giulia Salemi tenetela d’occhio”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Netflix, terribile incidente sul set per l’amato attore: “Dovrò operarmi”

L’influencer ed ex gieffina sarà soltanto uno dei nomi che compaiono tra i banchi. Tra questi figurano anche quelli di: Evaristo Beccalossi, Paola Caruso, Clementino, Denis Dosio, Antonella Elia, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Roberta Lanfranchi, Andrea Lo Cicero, Vladimir Luxuria, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Ignazio Moser, Random, Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Totò Schillaci, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta, Lory Del Santo, Martina Hamdy, Eleonora Pedron, Flavio Vento e Scintilla e Andrea Zelletta.