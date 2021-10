GF Vip 6, Manuel Bortuzzo ancora protagonista: web in rivolta per una sua battuta. Il nuotatore è sempre al centro del reality

Vuoi o non vuoi è sempre lui uno dei protagonisti più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello Vip. La sesta stagione del noto reality Mediaset sta consacrando Manuel Bortuzzo come personaggio televisivo. L’ex nuotatore, rimasto paralizzato a causa di una sparatoria all’uscita da un locale, questa volta ha attirato però anche delle critiche negative. Ai telespettatori non è andato giù il suo atteggiamento (e soprattutto le sue parole) nei confronti di Lulù. Manuel è entrato nella casa da single, dopo essersi lasciato alle spalle due storie importanti: una con Martina Rossi e l’altra con Federica Pizzi. Con una delle sorelle Selassiè la sintonia è scattata subito e il feeling è cresciuto con il passare dei giorni. I due hanno scambiato già diverse effusioni, nascosti parzialmente sotto le coperte. Dopo un piccolo passaggio a vuoto, nelle ultime ore sembra essere riscoppiata la passione, con un lungo bacio durante la puntata di lunedì 15 ottobre.

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo ancora protagonista: non è piaciuto il suo atteggiamento con Lulù

Come detto, però, le battute che Manuel ha fatto nei confronti di Lulù non sono passate inosservate e soprattutto sono apparse estremamente volgari.

Entrando nello specifico, quando tutti i ragazzi si trovavano a tavola per il momento del pranzo, si è iniziato a parlare della festa di Halloween. Lulù stava esprimendo il desiderio di avere delle lenti a contatto da indossare la sera del 31 ottobre.

La reazione di Bortuzzo non è stata proprio da gran signore.

“Tu vuoi un bel …“, ha sparato Manuel in maniera piuttosto maliziosa. La ragazza si è fatta trovare subito pronta nel rispondere: “Anche!“, lasciandosi andare ad un bel sorriso. Il nuotatore ha poi aggiunto: “Questa è vostra sorella ragazze“, riferendosi alle due principessine che si trovavano lì vicino. Come se non bastasse il ragazzo ha continuato: “L’attesa aumenta il desiderio“, mentre cercava di stuzzicare ancora Lulù.

Le distanze prese nei giorni scorsi, quando Bortuzzo aveva lasciato intendere di non volersi impegnare, hanno lasciato spazio ad una nuova intesa. I due sono nuovamente vicinissimi e l’intesa è la stessa di sempre. Nel frattempo però sui social è scoppiata la polemica sui modi, poco signorili, utilizzati a cui si aggiunge anche “l’accusa” di essere un ‘perfetto giocatore‘. Tutti contro Manuel.