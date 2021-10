Frank Matano, attore comico amatissimo dal pubblico, ha voluto ricordare un episodio che ha suscitato diverse emozioni.

Si tratta di un periodo d’oro per Frank Matano. Il simpaticissimo e bravissimo attore partenopeo, reduce nei mesi scorsi dal reality show Lol-Chi ride è fuori, è pronto a tuffarsi in due nuove avventure. Difatti, a partire da questa sera Frank Matano approderà su TV8 con Game of Talents, il nuovo format affidato ad Alessandro Borghese che per la prima volta uscirà dalla cucina e si tufferà in questa nuova esperienza. Il figlio di Barbara Bouchet non sarà solo, ma al suo fianco ci saranno Frank Matano e Mara Maionchi. Prima del lancio dello show però, il nativo di Santa Maria Capua Vetere è stato intervistato da TV Sorrisi e canzoni, ai cui microfoni ha ricordato un episodio legato alla sua infanzia.

LEGGI ANCHE:

Frank Matano, il ricordo è drammatico: “Era tutto insanguinato”

L’attore partenopeo, intervistato dai colleghi di TV Sorrisi e canzoni, ha ricordato alcuni momenti particolari della sua vita, tra cui un incidente accaduto con il fratello:

“In un incidente d’auto mi ruppi un polso, mentre l’altro polso da piccolo mentre accompagnavo mio fratello all’asilo. Lo zaino restò impigliato nella ruota e quando l’ho lasciato all’asilo tutto insanguinato la maestre erano inorridite”.