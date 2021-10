Ddl Zan, Calderoli: “Meglio fermarsi qui che fare una porcata”

"Piuttosto che fare un mostro giuridico o una porcata, e me ne intendo, vi garantisco che è meglio fermarsi qui". Il senatore Roberto Calderoli fa riferimento al cosiddetto "Porcellum", soprannome dato alla legge elettorale che porta la sua firma, per commentare lo stop che il Ddl Zan ha subito al Senato. "Ho presentato la richiesta di non passaggio agli articoli per il Ddl Zan perché questa non è una discussione - prosegue l'esponente della Lega - è una rissa ideologica, non politica e di contenuti, tra chi era a favore a tutti i costi e chi non lo voleva."