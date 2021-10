È successo dopo la morte del fratello di Dayane Mello.

Nel ranch de La Fazenda l’entusiasmo è alle stelle. I concorrenti, nelle prime puntate non si sono trattenuti dal bere e così trasportati dall’alcol e dalla musica a palla tutti i concorrenti non sono riusciti a contenere l’entusiasmo, bevendo anche più del dovuto. Idem Dayane Mello che si è lasciata trascinare dai festeggiamenti e si è abbandonata sul letto in preda all’ubriachezza.

Al suo fianco era sdraiato Nego do Borel, cantante di successo che sebbene fosse stato richiamato da altri concorrenti preoccupati dallo stato della Mello ha fatto orecchie da mercante e si è avvicinato alla modella in maniera piuttosto insistente senza considerare il fatto che fosse completamente ubriaca.

Nelle scorse settimane, Roberta Rei de Le Iene è volata in Brasile per cercare di comunicare con Dayane Mello ed informarla dei fatti. E – in caso – anche aiutarla a lasciare il reality. Difatti la modella brasiliana è all’oscuro di quanto accaduto.

Dayane Mello, è successo dopo la morte del fratello: brividi!

Oltre a Le Iene, anche Gabriele Parpiglia sta continuando a trattare l’inchiesta relativa al caso di Dayane Mello e quello che le è accaduto nel reality brasiliano La Fazenda. Ieri sera nella nuova puntata di Bianco e Nero su Live Now il giornalista ha ospitato una delle migliori amiche della modella. Secondo quanto trapelato dalla discussione, sembrerebbe che sia Juliano Mello a desiderare che la sorella resti a La Fazenda.

Tra le tante cose Gabriele Parpiglia ha anche svelato che è stato proprio Juliano a convincere Dayane Mello a rimanere al Grande Fratello Vip dopo la morte del fratello Lucas: “Voglio svelare una cosa che non abbiamo mai detto su questo caso. Quando Dayane Mello era al GF Vip e purtroppo è accaduta la tragedia della m0rte del fratello Lucas, lei disse come istinto, che voleva uscire dal gioco. Juliano le disse che Lucas voleva che lei continuasse e vincesse il programma. Questa frase l’ha detta anche Dayane a La Fazenda qualche giorno fa”.