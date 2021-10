Presto Charlène di Monaco potrebbe fare rientro a casa. Le sue condizioni dopo l’ultimo intervento al setto nasale

Dopo oltre cinque mesi trascorsi nel suo Paese natale, il Sudafrica, Charlène di Monaco è sempre più vicina al rientro a casa. Lo ha fatto sapere suo marito Alberto in un’intervista rilasciata a Point De Vue. La principessa sta meglio e l’ultima operazione che ha riguardato il setto nasale è andata a buon fine: “Potremmo valutare il suo rientro molto presto”, ha detto il principe.

Ancora non è certa la data ma stando a quanto dichiarato da Alberto di Monaco, Charlène potrebbe trovarsi nel Principato entro il 19 novembre: “Posso dire che sarà a Monaco prima della Festa Nazionale”. La principessa ha raggiunto il Sudafrica lo scorso mese di maggio per promuovere un progetto contro il bracconaggio dei rinoceronti.

Purtroppo però Charlène nel suo Paese natale, in seguito ad un’operazione ai denti, avrebbe contratto un’infezione di tipo otorinolaringoiatrica. Per questo motivo si sarebbe sottoposta a numerosi interventi facendo slittare il suo rientro nel Principato di Monaco.

Charlène di Monaco, il suo rientro nel Principato metterà fine alle voci circolate sulla presunta crisi matrimoniale

Presto Charlène potrà rientrare nel Principato di Monaco mettendo fine a questo periodo difficile. La principessa e suo marito in questi mesi sono stati al centro del gossip per una presunta crisi matrimoniale. A tal proposito Alberto di Monaco, tempo addietro, aveva sottolineato il motivo che ha portato la principessa a fare questo viaggio: “Non è andata in esilio. Non se n’è andata perché era arrabbiata con me. Queste chiacchiere fanno male ad entrambi”.

Il principe proprio per questo motivo, per tenere lontane le malelingue, ha cercato più volte di raggiungere sua moglie in Sudafrica nonostante la pandemia. Adesso però sembrerebbe essere quasi tutto superato. Charlène sta bene e presto tornerà a casa dalla sua famiglia. Alberto ha promesso che “appena sarà giunto il momento” lo farà sapere.