Beautiful, colpo di scena: ritorno clamoroso per i fan

Un clamoroso ritorno in scena nella soap opera statunitense Beautiful che farà sicuramente piacere ai fan affezionati

Krista Allen è un volto nuovo per gli appassionati di Beautiful, quello che non è nuovo, però, è il personaggio che andrà ad interpretare nella soap opera statunitense. Sebbene i telespettatori italiani dovranno attendere ancora un po’ per un suo ritorno in scena, molto presto in America potrebbero assistere al grande colpo di scena che vedrà nuovamente nel cast il personaggio di Taylor Hayes.

Sebbene il ritorno del personaggio sia molto sperato dalla platea, il cambio d’attrice non è stato ben preso da parte dei fan che commentano su Twitter la notizia:

Taylor aveva già cambiato faccia. Ora cambia anche l’attrice che la interpreta #Beautiful https://t.co/1MUDndAS5I pic.twitter.com/3vapQuuibv — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) October 27, 2021

Beautiful, Taylor Hayes sarà interpretata da Krista Allen

Stando a quanto riportato da Entertainment Weekly, l’attrice che prima interpretava il ruolo di Taylor Hayes, Hunter Tylo, si sia rifiutata nel riportare in scena quel personaggio, pertanto la produzione ha dovuto pensare ad un’alternativa valida e che non cambiasse completamente le caratteristiche.

L’assenza della madre di Steffy, in giro per Los Angeles, ha creato non pochi problemi alla trama della soap opera. Ecco perché, nonostante il cambio d’attrice, i telespettatori dovranno fare l’abitudine ad un nuovo volto per il ruolo di Taylor. Com’è noto, le scelte della produzione non avvengono mai per caso: c’è in serbo qualcosa di molto speciale.