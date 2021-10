Anticipazioni Uomini e Donne, ultima apparizione nel programma: choc per il pubblico

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che la puntata di oggi sarà l’ultima per due protagonisti.

Oggi su Canale 5 andrà in onda un’altra puntata dello show più seguito dagli italiani: Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi riserva sempre delle sorprese e oggi, in modo particolare, le emozioni da vivere saranno molteplici. Difatti l’appuntamento odierno sarà l’ultimo per la dama e il cavaliere del trono over. Antonio e Angela, ormai innamorati, hanno annunciato di voler lasciare la trasmissione e di voler vivere il rapporto nella vita di tutti i giorni, lontani della trasmissione emozionando tutti i presenti.

Dopo il trono Over è la volta di quello classico che, almeno per il momento, ha come protagoniste solo le troniste Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole con Matteo Fioravanti che ha lasciato il programma dopo la scelta. Il tronista, con Veronica e Noemi alla sua corte, sicuro dei propri sentimenti, ha deciso di mettere fine alla sua avventura sul trono scegliendo a sorpresa.

Il tronista riceverà un sì dalla ragazza che ha rubato il suo cuore o uscirà da single? Per scoprirlo bisognerebbe attendere l’inizio della puntata di oggi di Uomini e Donne di Maria De Filippi ma noi di iNews24 vi anticipiamo che la scelta di Matteo sarà Noemi.