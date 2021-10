Amici 21, esplode di nuovo l’amore: arriva la confessione

Riesplode l’amore tra due ballerini di Amici. Dopo i rumors arriva la confessione dei diretti interessati: “Le cose sono andate per gradi”

Raimondo Todaro, protagonista della nuova edizione di Amici 21, è di nuovo al centro del gossip per il riavvicinamento con Francesca Tocca. I due erano sposati quando nel 2019 hanno deciso di separarsi. Subito dopo, la Tocca ha iniziato una relazione con l’ex ballerino professionista del talent di Maria De Filippi, Valentin Dumitru, con il quale è finita dopo pochissimo tempo.

Ma adesso Raimondo e Francesca sembrerebbero essere tornati insieme. A confermalo sono stati i diretti interessati in un’intervista rilasciata al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. La Tocca ha raccontato com’è successo: “Le cose sono andate per gradi”.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, ballerini professionisti di Amici 21, sono tornati insieme: l’annuncio

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme. A confermarlo è stata proprio la ballerina in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Francesca ha ammesso: “Dopo tutto quello che è capitato, che è stato detto e scritto, pensavo che non saremmo più tornati insieme. A un certo punto però mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a lui e così ci siamo riavvicinati”.

Della separazione avvenuta due anni fa, Raimondo Todaro ha spiegato che non era loro intenzione dirlo in giro. Difatti, nessuno era a conoscenza della cosa quando si sono ritrovati su tutti i giornali. “Io stavo in un’altra casa, solo i miei genitori lo sapevano. Neanche gli amici stretti erano a conoscenza della cosa. C’è stato un equivoco”, ha raccontato il ballerino professionista di Amici 21.