Zorzi-Stanzani, il commento di Gaia spiazza tutti: web in rivolta

Gaia Zorzi ha fatto un commento che non è piaciuto ai fan del fratello e di Tommaso Stanzani: lei cerca di spiegarsi

Un’altra puntata del GF Vip Party è andata in onda con Giulia Salemi e Gaia Zorzi che hanno ospitato Tommaso Stanzani, fidanzato del fratello di quest’ultima. Durante la diretta, oltre ad aver imparato a ballare, Gaia si è lasciata ad un commento che ha infastidito i fan della coppia.

Infatti, la sorella di Zorzi ha definito Stanzani “cognato temporaneo”. L’attributo non è piaciuto al web che è subito insorto contro la conduttrice di GF Vip Party dandole della “insensibile” e non solo. Ecco perché Gaia è dovuta intervenire e chiarire la sua posizione.

GF Vip Party, Gaia Zorzi chiarisce il suo rapporto con Tommaso Stanzani

Molto infastidita dalla “rivolta” del web, Gaia Zorzi si è dovuta giustificare su quanto detto specificando: “Volete vedere il marcio in ogni cosa”. In realtà, infatti, il commento che è apparso poco carino agli occhi degli altri, era solo un modo per augurare lunga vita alla coppia di cui, la stessa Gaia è follemente innamorata.

giulia e gaia in love with tommi stanza rappresentano me e la mia tl ogni giorno #gfvipparty pic.twitter.com/glNIraEUsz — 𝑮𝒊;; (@aaurs__) October 25, 2021

Dalla diretta di ieri sera, in realtà, è evidente il bel rapporto che hanno la sorella di Zorzi e Stanzani: le parole di Giulia Salemi lo confermano. Al di là delle telecamere, infatti, le due conduttrici si sono trovate a parlare del rapporto tra i due e l’ex gieffina ha ammesso: “Adesso capisco quando mi dici che Tommy è troppo tenero”.