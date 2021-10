Uomini e Donne, brutto colpo per Gemma: è successo di nuovo

Ad Uomini e Donne è arrivata l’ennesima batosta per Gemma Galgani: le anticipazioni svelano un nuovo brutto colpo

Nuove puntate di Uomini e Donne vengono registrate ogni settimana, Gemma Galgani è ancora al centro di queste, ma non per qualcosa di positivo. Ancora una volta, infatti, la dama del Trono Over resterà sola. La Galgani, infatti, stava frequentando Costabile e quando le cose andavano bene, la dama si è detta pronta ad abbandonare il programma qualora le cose fossero andate per il verso giusto.

Tuttavia, le cose sono andate male, perché il cavaliere si è detto d’accordo con le parole di Tina Cipollari: Gemma non è veramente intenzionata a lasciare il Trono di Uomini e Donne. Pertanto, dopo l’addio a Costabile, Gemma si troverà ancora a far parte delle dame del dating show.

Uomini e Donne, Gemma non è l’unica ad incassare un brutto colpo

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, un’altra batosta l’ha dovuta incassare la dama del Trono Over Sara. Quest’ultima, infatti, aveva in corso una frequentazione con il cavaliere Biagio che, per la seconda volta, non le ha concesso nulla di più che un’uscita. Contrariamente a quanto sostenuto in studio, la Di Maro sembra aver voluto dare una seconda chance al cavaliere che, neppure questa volta, è riuscito a sfruttare.

Biagio è piuttosto perplesso sul rapporto che sta costruendo con Sara: per lui, la scintilla non è scattata. Difficilmente i due faranno fuoco e fiamme, arrivati a questo punto.