Royal Family, successo inaspettato per William: “merito” di Harry e Meghan. Un’iniziativa del primogenito di Carlo e Diana sta andando benissimo

L’allontanamento di Harry e Meghan da Buckingham Palace non ha lasciato solo strascichi negativi. I rapporti interrotti con la maggior parte dei reali è stato un passaggio obbligato per il loro nuovo stile di vita. La California e gli accordi di sponsorizzazione sono ritenuti dai Sussex più consoni al loro stile. Una strada alternative che sta dando anche finanziariamente i suoi frutti, visti i milioni arrivati da Netflix, Spotify e Penguin Random House. Ma a gioire in questo momento sono anche i duchi di Cambridge, che hanno trovato “maggior spazio” per le loro iniziative.

Nello specifico, secondo gli ultimi rapporti provenienti dalla stampa internazionale, l’ente di beneficenza di William e Kate Middleton, la Royal Foundation, è andato “più forte“, dopo la definitiva partenza della coppia “rivale“.

L’esperta reale Daniela Elser ha scritto sul New Zealand Herald: “Nel 2021, il lavoro reale viene portato avanti con la professionalità e il vigore di qualsiasi organizzazione aziendale e negli ultimi anni, la Royal Foundation di Cambridge è andata sempre più rafforzandosi, anche finanziariamente.

“Tuttavia, è emerso qualcosa di molto curioso sulle fortune della Fondazione: hanno guadagnato 9,4 milioni di sterline in più l’anno dopo la partenza di Harry e Meghan”.

L’organizzazione benefica è stata fondata nel 2009 da William e Harry per curare tutti i vari interessi filantropici dei principi. Quando entrambi si sono sposati, le rispettive partner sono entrate a farne parte a loro volta.

La signora Elser ha dichiarato che quando Harry e Meghan sono stati coinvolti nella fondazione, sono stati raccolti 12,3 milioni di dollari. Tuttavia, dopo il loro trasferimento negli Usa, la “cifra è salita alle stelle e quasi raddoppiata a $ 21,7 milioni”.

La Elser ha continuato: “Come una favola contemporaneo ispirata a Esopo, i Cambridge hanno saputo raccogliere al meglio quanto seminato a livello filantropico”. Insomma ora ci sono solo loro ora al centro della scena.