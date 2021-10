Royal Family, Harry fa tremare il Principe Carlo: futuro in rovina

Il rapporto tra Harry ed il Principe Carlo è sempre più compromesso: altri guai in vista per la Royal Family

Tra il Principe Harry ed il Principe Carlo non corre buon sangue. Se è vero che Harry e Meghan hanno polverizzato il loro rapporto con l’intera Royal Family, è ancora più vero che la crepa che si è creata con il Principe Carlo non è risanabile.

Con l’avvento del 2022, saranno due gli eventi a segnare il giubileo di platino: 70 anni del regno della Regina Elisabetta e l’uscita del libro di Harry.

Royal Family, l’insanabile crepa tra Harry e Principe Carlo

Harry non ha mai nascosto l’astio nei confronti del padre, sentendosi tradito dalla persona a lui più vicina e che non ha mai fatto abbastanza per proteggerlo dalla stessa Royal Family. Negli anni, il rapporto è andato a peggiorare con il padre che ha smesso di supportarlo economicamente, anche nei momenti del bisogno, talvolta senza neppure più rispondere alle telefonate.

Dall’Inghilterra, l’esperto della Royal Family, Andrew Morton, ha fatto sapere che quando ci sarà l’uscita del libro di Harry, il Principe Carlo “dovrà nascondersi dalla vergogna”. Queste parole fanno presagire che quello in pubblicazione è un libro che farà vacillare la poltrona di Carlo e creerà, di nuovo, non pochi problemi all’intera Famiglia Reale.