GF Vip 6, Soleil contro Sophie: Tina si schiera proprio con lei!

Una rivalità annunciata quella tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni al GF Vip 6: Tina Cipollari sceglie e si schiera

La rivalità tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge è stata molto evidente, soprattutto all’inizio del loro percorso al GF Vip 6. Nonostante, adesso, le cose vadano meglio, c’è sempre qualche battibecco che le mette in risalto all’interno della Casa. In particolare modo, tiene banco l’interesse di Gianmaria Antinolfi -ex della Sorge– nei confronti della Codegoni.

LEGGI ANCHE > > > Sanremo, artista comunica il grande evento: fan commossi – FOTO

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, malore nella notte: grandissimo spavento nella casa – VIDEO

Cos’hanno in comune Sophie e Soleil? Entrambe hanno bazzicando all’interno dello studio di Uomini e Donne e, proprio al dating show, hanno avuto modo di conoscere la temibile opinionista Tina Cipollari.

LEGGI ANCHE > > > Chiara Ferragni, come sta la figlia Vittoria: aggiornamenti

GF Vip 6, Soleil o Sophie? La preferenza di Tina Cipollari

Sebbene Tina Cipollari non si sia direttamente esposta sulla questione, sembrerebbe pendere a favore della Codegoni. In particolare, Novella 2000 ha evidenziato un commento dell’opinionista di Uomini e Donne: “Sophie ti ho conosciuta e so quanto vali, sei una ragazza coraggiosa, educata e sensibile sei bella fuori e dentro. Hai tutto il mio appoggio e la mia stima. Ti voglio bene”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > GF Vip 6, Manuel Bortuzzo: nuovo colpo di scena nella notte – VIDEO

Nonostante Tina abbia conosciuto anche Soleil, infatti, per lei non è arrivato nessun commento né parola di supporto, perlomeno pubblicamente. Tuttavia, non tutti coloro che hanno conosciuto la Codegoni al dating show la pensano come l’opinionista: sono tanti i compagni d’avventura di Uomini e Donne che ne hanno criticato gesta e parole.