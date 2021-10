GF Vip 6, l’ex inquilino non sta più nella pelle: “Voglio fare il tronista”

Un ex inquilino del GF Vip non ha nascosto quali siano le sue intenzioni adesso che si trova fuori dalla casa più spiata d’Italia: vuole andare a Uomini e Donne per trovare l’amore della sua vita.

Non avendo mai lavorato in televisione, Samy si era inizialmente sentito spaventato quando nella casa del GF Vip 6 si è trovato circondato da personaggi famosi ed esperti di Tv. Lui, però, è contento di non essere venuto meno alla promessa che aveva fatto a sè stesso, ovvero non tradire mai la sua natura ed il suo passato.

Dopo l’eliminazione al televoto, dove gli spettatori hanno preferito tenere nella casa Amedeo Goria, Samy non ha mai nascosto la delusione. Avrebbe preferito continuare l’esperienza al GF Vip 6, ed adesso sente anche un po’ di nostalgia per i suoi ex compagni di avventura nel reality show.

GF Vip 6, l’ex inquilino Samy si rivolge a Maria: “Voglio l’amore, mettimi sul trono di Uomini e Donne”

Nel corso di un’intervista al settimanale Nuovo Tv, Samy ha rivelato di voler fare una nuova esperienza televisiva. L’ex inquilino del GF Vip adesso vorrebbe sedere sul trono di Uomini e Donne, dove vorrebbe trovare la donna della sua vita. A tal proposito, il modello racconta che l’ex inquilina Jessica era perfetta, ma non le piaceva fisicamente.

Samy ha anche molti complimenti per la conduttrice del dating-show, Maria De Filippi, che definisce una persona professionalmente stimolante. Uomini e Donne, inoltre, sarebbe proprio un bel programma. Non è escluso che il modello possa davvero finire sul trono, dal momento che Matteo ha fatto la scelta anticipata e Joele Milan è stato cacciato.

Ecco una delle prime interviste rilasciate da Samy al GF Vip Party subito dopo l’eliminazione dal reality show: