GF Vip 6, Manuel Bortuzzo: nuovo colpo di scena nella notte – VIDEO

Manuel Bortuzzo sorprende di nuovo tutti nella casa del GF Vip 6. Colpo di scena nel corso della notte: scopriamo cos’è successo

Il tredicesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip è stato ricco di avvenimenti. Ma quello che è avvenuto subito dopo la puntata ha lasciato il pubblico senza parole. Tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè c’è stato un riavvicinamento nel corso della notte appena trascorsa. Il nuotatore che aveva deciso di prendere le distanze dalla principessa etiope ha deciso di lasciarsi andare nuovamente alla passione.

L’intenso bacio immortalato dalle telecamere del GF Vip 6 sta in queste ore facendo il giro del web. Soprattutto c’è chi non crederebbe all’autenticità di questo nuovo capitolo dopo le ultime dichiarazioni di Bortuzzo. Difatti il nuotatore aveva deciso di allontanarsi dalla principessa facendola in questo modo soffrire. Si tratterebbe realmente di strategia? Il popolo del web è convinto che a Manuel possa fare comodo avere una love story con Lulù.

Manuel che limona perché ha visto che da quando non limona più è invisibile. pic.twitter.com/inAKvH30SP #GFvip — LorenaNo (@LorenaENNE) October 26, 2021

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Ballando con le Stelle, altra bufera dopo Mietta: esplode un nuovo caso

GF Vip 6, puntata ricca di avvenimenti: Manuel Bortuzzo da il via al 13esimo appuntamento con il pubblico

Per chi se la fosse persa, la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha emozionato il pubblico di Mediaset. In apertura Alfonso Signorini ha lanciato una clip con Manuel Bortuzzo al pianoforte. Il ragazzo ha cantato e suonato ‘Sogni appesi’ di Ultimo. Subito dopo la clip, Manuel ha dato un’altra delle sue lezioni di vita spiegando il significato del testo.

La serata è proseguita poi con il chiarimento tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo. Le due protagoniste di questa sesta edizione del GF Vip non se le sono mandate a dire. Successivamente il padrone di casa si è focalizzato sulla relazione che starebbe nascendo tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni tirando in ballo, ancora una volta, Soleil Sorge.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE>>> Fabrizio Corona, bacio nella notte: pubblico elettrizzato – VIDEO

Non sono mancati momenti forti con l’ingresso di Patrizia Mirigliani. Dopo le ultime polemiche la patrona di Miss Italia ha varcato la porta rossa per chiarire la sua posizione con il figlio Nicola Pisu e Mirian Trevisan. Infine al televoto sono finite Francesca Cipriani, Carmen Russo e Ainett Stephens. Quanto al ritorno di passione tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié, non ci resta che attendere per scoprire come evolverà questo nuovo capitolo tra i due.