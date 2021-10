Chiara Ferragni, come sta la figlia Vittoria: aggiornamenti

Chiara Ferragni aggiorna i follower. Come sta la piccola Vittoria dopo lo spavento dei giorni scorsi: le cure fanno effetto

Dopo lo spavento iniziale Chiara Ferragni comunica ai suoi followers che la piccola Vittoria sta meglio. La secondogenita dei Ferragnez nella serata del 21 ottobre è stata poco bene. Le sue condizioni sono peggiorate subito dopo tanto da spingere i due genitori a portare la piccola in ospedale.

Dopo una lunga assenza dai social, che ha fatto preoccupare i follower dei Ferragnez, l’imprenditrice nella giornata del 22 ottobre aveva spiegato che Vittoria nel corso della notte era peggiorata con febbre alta e difficoltà respiratorie. Fortunatamente per la piccola nulla di grave, gli esami ai quali è stata sottoposta avevano dato tutti esito positivo.

“Era un po’ disidratata, aveva la febbre e tanta tosse. Non respirava bene, era un po’ intasata. Le hanno fatto una flebo e adesso la teniamo sotto osservazione a casa”, aveva raccontato la Ferragni in una Insta Stories dopo circa dieci ore trascorse in ospedale. Ma a distanza di quattro giorni l’imprenditrice, amatissima sui social, ha fornito nuovi aggiornamenti ai suoi followers.

Ferragni aggiorna i followers: “Vittoria sta meglio”

A distanza di quattro giorni Chiara Ferragni ritorna ad aggiornare i follower sulle condizioni di salute della piccola Vittoria. L’imprenditrice e Fedez in questi giorni sono concentrati sulla loro secondogenita che fortunatamente sta sempre meglio grazie alle cure ricevute.

I Ferragnez hanno raccontato che la piccola è stata colpita da un virus molto comune che però nei bambini può portare a qualche complicanza. A tal proposito l’imprenditrice in una Insta Stories ha condiviso il post di una sua amica. Questa ultima ha una bimba piccola ricoverata in ospedale perché colpita dallo stesso virus di Vittoria.