Catania sommersa dalle piogge. Un morto a Gravina, strade trasformate in fiumi

Le immagini che provengono da Catania sono impressionanti. Piazza Duomo e via Etnea sono un fiume in piena a causa del maltempo che in queste ore si sta abbattendo sulla Sicilia. A Gravina, in provincia, un uomo è morto annegato nella sua auto. Il reparto pediatrico dell'ospedale Garibaldi è totalmente allagato. Moltissimi i voli cancellati da e per il capoluogo etneo. La città continua a rimanere isolata. Convocato un tavolo in prefettura per far fronte a un'emergenza che, col passare delle ore, diventa sempre più critica.