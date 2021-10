Calciomercato Juventus, Allegri nei guai: Conte ti porta via una stella! Il tecnico salentino è a un passo dalla firma con lo United

Ormai ci siamo. Il prossimo allenatore del Manchester United, almeno di clamorosi ribaltoni, sarà Antonio Conte. L’ex mister dell’Inter è già in contatto con la dirigenza dei Red Evils e sembra essere stato accontentato su tutto. Il profilo economico non è un problema e sarebbe pronto un contratto da circa 10 milioni di euro per tre anni. Solskjaer aveva rinnovato da poco il suo accordo, dopo la finale di Europa League raggiunta lo scorso anno (persa contro il Villarreal a Danzica) e il piazzamento in zona Champions League. Nonostante la grande campagna acquisti estiva (Sancho, Varane e Cristiano Ronaldo su tutti), la squadra non ha mai convinto. La sconfitta clamorosa per 0-5 contro il Liverpool di Klopp ha incrinato definitivamente il rapporto tra uno degli adepti di Ferguson e l’ambiente di Manchester. La decisione è presa, il norvegese verrà sostituito a breve.

Calciomercato Juventus, Allegri nei guai: Conte punta Chiesa

Antonio Conte avrebbe vinto, secondo quanto riporta il The Guardian, il ballottaggio con Zidane. Il francese è destinato a prendere il posto di Didier Deschamps sulla panchina della nazionale e sta aspettando la chiamata della federazione. L’ex interista dal canto suo vuole invece confrontarsi nuovamente con l’Inghilterra. Dopo aver vinto con il Chelsea Premier League e FA Cup in due anni, potrebbe finalmente puntare ai massimi livelli anche in Europa. Anche a gennaio gli è stato promesso un grande mercato e gli investimenti dei Glazer non si fermeranno neanche la prossima estate. Il primo nome che Conte avrebbe fatto è quello di Federico Chiesa. Un profilo a suo avviso perfetto per un campionato fisico e tecnico come quello britannico. La valutazione della Juventus è di circa 80 milioni, ma nulla è impossibile. Con Pogba che può tornare a Torino a giugno, c’è la chance di vedere un percorso inverso per la stella italiana. Allegri non vorrebbe perdere il suo gioiello ma di fronte a certe cifre, visti i conti in rosso, c’è il rischio che debba arrendersi.