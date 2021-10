Anticipazioni Imma Tataranni, il bacio in sospeso: la decisione del sostituto procuratore

Una nuova stagione di Imma Tataranni è pronta a conquistare il grande pubblico di Rai Uno: le anticipazioni

L’ultima puntata della prima stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è finita con un bacio con il giovane Calogiuri. Tra i due colleghi c’è un’evidente chimica che è poi esplosa con un appassionato bacio a discapito del marito della Tataranni.

La fiction di grande successo Rai ha registrato numeri da capogiro durante la scorsa stagione -complice il fatto che le vicissitudini della sostituto procuratore abbiano allietato le serate del lockdown italiano- ed è attesa un risultato altrettanto eclatante come quello passato.

Anticipazioni prima puntata Imma Tataranni – Sostituto Procuratore

Questa sera, martedì 26 ottobre, su Rai Uno andrà in onda la prima puntata della seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Le anticipazioni svelano che tra il sostituto procuratore e Calogiuri ci sarà un chiarimento in merito al bacio con cui hanno chiuso la prima stagione: la donna sceglierà di proseguire la sua vita con il marito, ma non mancheranno momenti di gelosia nei confronti di Ippazio.

Imma e Pietro decidono di fare un viaggio insieme alla figlia alla volta di Parigi. Contemporaneamente Ippazio sarà mandato in missione all’estero: la lontananza aiuterà il sostituto procuratore a riflettere parecchio. Al ritorno dalla Francia, la Tataranni sarà travolta da un nuovo caso da risolvere: un imprenditore sarà ucciso durante la vacanza con la famiglia a Matera.