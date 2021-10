Amici 21, Peparini-Celentano ai ferri corti: lite in diretta – VIDEO

Ad Amici 21 è scoppiata una bomba che bruciava da un po’: confronto molto acceso tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano

BUSTA ROSSA per Guido da parte della maestra Veronica Paparini! #Amici21 pic.twitter.com/rD1GDnAnoV — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 26, 2021

Il daytime di Amici 21 di oggi è stato veramente molto incandescente. Tutto è iniziato con una busta rossa recapitata in casetta a Domenico Guido, ballerino di Alessandra Celentano, da parte di Veronica Peparini: “È un ballerino molto bravo tecnicamente, ma non basta questo per far sì che sia interessante. Credo ci debba essere personalità”. Da qui la decisione di mandarlo in sfida contro Alessio, un ballerino che la maestra ha visto ai casting.

Immediatamente è arrivata, in casetta, la risposta di Alessandra Celentano: “Sarò io a coreografare il pezzo in comune tra Guido ed il suo sfidante. Visto che per Veronica la tecnica non è importante, vuol dire che lo sfidante si concentrerà sull’interpretazione”.

Amici 21, duro confronto in studio tra la Peparini e la Celentano

Viste le divergenze di idee la maestra Alessandra Celentano chiede un confronto immediato con la maestra Veronica Peparini #Amici21 pic.twitter.com/JsP185rxRR — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 26, 2021

Ad un certo punto del daytime, le lettere non sono più bastate: le due maestre di danza hanno deciso di incontrarsi in studio e discutere dei propri punti di vista. In particolare, da un lato la Peparini insisteva sul fatto che, seppur tecnicamente preparato, Domenico Guido non è completo e può essere tranquillamente sostituito, dall’altro la maestra Celentano ha puntato sul fatto che il ragazzo è appena entrato nella scuola di Amici e non merita di uscire già.

A questo punto, la Celentano propone di fare la sfida su una sua coreografia che mostra alla Peparini. Quest’ultima rilancia: siccome Alessio è un ragazzo di Hip hop eseguiranno una coreografia di modern -quella della Celentano– e poi una dello stile dello sfidante.