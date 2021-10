Amici 21, pioggia di critiche su un’allieva: “So quello che sono”. Quello che le è successo fa ancora discutere, ma adesso lei si difende

Forse nelle passate edizioni la produzione e gli insegnanti erano stati più teneri con gli allievi della scuola di Amici, passando sopra ad alcuni atteggiamenti troppo forti. Ma di sicuro non è così nella nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Dopo Inder, mandato a casa un paio di settimane fa da Anna Pettinelli, è toccato anche a Flaza.

La 20enne cantante romana ha assunto lo stesso atteggiamento del ‘collega’, non rispettando le regole basilari della scuola. Il suo atteggiamento, ai limiti della strafottenza, non poteva più essere tollerati e così Lorella Cuccarini che l’ha seguita fin dall’inizio le ha comunicato l’addio in diretta

Nella scorse settimane Flaza aveva raccontato il suo passato fatto di dolore e di depressione, durata più di due anni, e il rapporto complicato con i genitori. E aveva ammesso di avere ancora molto su cui lavorare anche se per lei non era semplice. Così, quando andava in crisi, il suo atteggiamento arrogante era solo un modo per difendersi dagli altri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alfonso Signorini, l’attesa è terminata: c’è un dato che spiazza tutti

Spiegazioni che però alla fine hanno cozzato con i regolamenti e con il buon senso e così Flaza torna a casa. Di fronte a Lorella Cuccarini è risuscita solo a dire ‘Grazie’, senza nemmeno una parola di scuse come ha fatto notare anche Rudi Zerbi. Adesso però ha scelto i social per dare la sua versione dei fatti.

Già prima della sua eliminazione erano piovute critiche pesanti sui social sia per l’atteggiamento che per le doti canore della ragazza. “Amici è stato un viaggio importante – ha scritto Flaza – e se è terminato vuol dire che è giusto così. Provare a fare l’artista per me significa condividere sé stessi con gli altri, provando a non silenziare i propri problemi o le proprie imperfezioni”.

E le critiche del web? “Pur avendo scelto di esporre me e il mio processo di crescita in TV, mi rattrista leggere tutti questi insulti. A volte troppo gratuiti, troppo legati a vedere il mondo solo in bianco o in nero. Mi dispiace anche che sia emersa solo una parte di me. So chi sono e posso essere più di quello che si è visto e che a volte un percorso deve seguire strade più lunghe o impegnative”.