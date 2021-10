Alfonso Signorini, l’attesa è terminata: c’è un dato che spiazza tutti e conferma la tendenza delle ultime settimane. C’è tanto da lavorare

Nelle ultime ore sono arrivate due notizie per Alfonso Signorini. Quella buona è che ‘I Bastardi di Pizzofalcone 3’ è arrivato alla sua ultima puntata su Rai 1. Quella cattiva però è che la fiction con Alessandro Gassman, Massimiliano Gallo e Carolina Crescentini ancora una volta ha avuto nettamente la meglio.

La prima serata di lunedì 25 ottobre 2021, come confermano i dati degli ascolti tv, è stata dominata dalla fiction ambienta a Napoli. L’ultima puntata è stata seguita da 4.461.000 spettatori pari al 21% di share. Invece la nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 su Canale 5, terminata attorno all’1.20, ha totalizzato 3.013.000 spettatori pari al 20.4% di share.

Su Rai3 il ritorno di ‘Report‘ è stato salutato da 2.304.000 spettatori pari ad uno share del 10.4%. Male ancora una volta su Rai2 ‘Quelli che il Lunedì’ con 601.000 spettatori pari al 2.6% di share. Invece su Rete 4 ‘Quarta Repubblica’ un ascolto medio di 750.000 spettatori con il 4.4% di share.

Alfonso Signorini, l’attesa è terminata. Ma il lancio di ‘Striscia la Notizia’ funziona?

Le altre sfide della giornata? Su Rai1 ‘Soliti Ignoti – Il Ritorno‘ ha totalizzato 4.954.000 spettatori con il 20.5% e alla stessa ora su Canale 5 ‘Striscia la Notizia‘ una media di 4.089.000 spettatori, per uno share del 16.9%. ‘Un Posto al Sole’ ha coinvolto 1.789.000 spettatori (per il 7.4%) e su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.739.000 spettatori (per il 7.2%).

E ancora, nel preserale, su Rai1 ‘L’Eredità’ ha messo insieme 4.378.000 spettatori (per il 23.2%) mentre su Canale 5 ‘Caduta Libera‘ ha coinvolto 3.478.000 spettatori per il 19.2%.