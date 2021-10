Venier-De Filippi-Toffanin: è successo davvero, fan increduli

Un triello senza precedenti quello tra Mara Venier, Silvia Toffanin e Maria De Filippi: è la prima volta che succede

La domenica pomeriggio è diventata un duello all’ultimo ascolto e, programmi di successo come Domenica In e Amici di Maria De Filippi ne pagano, senza dubbio, lo scotto. Nella continua ed incessante gara d’ascolti, non c’è mai un vincitore vero e proprio perché si alternano coerentemente di domenica in domenica.

Tuttavia, domenica 24 ottobre, Mara Venier ha perso due volte in fatto di ascolti: Domenica In ha raccolto 2.712.000 spettatori con il 17.1% di share nella prima parte e di 2.308.000 spettatori con il 16.3% di share nella seconda. Nel frattempo, però, Amici 21 ha registrato 2.964.000 spettatori con il 19.9% di share e Verissimo di Silvia Toffanin 2.450.000 con il 17.8% di share.

Ascolti TV domenica 24 ottobre

Lo scontro iniziato nel pomeriggio è proseguito fino alla sera con Cuori che, su Rai 1, ha conquistato 3.849.000 spettatori pari al 18.5% di share. Praticamente il doppio rispetto a Canale 5 con La Notte di Scherzi a Parte che ha raccolto davanti al video 1.706.000 spettatori pari al 9.2% di share.

Su Rai 2, invece, NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 965.000 spettatori (4%) e NCIS New Orleans di 921.000 (4%). Su Rai 3, Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.176.000 spettatori pari ad uno share del 9.2% (presentazione 1.451.000 – 6.6%) e Che tempo che Fa – Il Tavolo 1.418.000 (7.3%). Per finire con le reti Mediaset, su Rete 4 sono stati in 683.000 gli spettatori, con il 3.7% di share, a seguire Controcorrente Prima Serata. Su Italia 1, The Legend of Tarzan ha intrattenuto 1.213.000 spettatori con il 5.7% di share.