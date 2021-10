Uomini e Donne, colpo di scena Isabella Ricci: il motivo della sua assenza

Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne fanno sapere che Isabella Ricci non sarà presente in studio: ecco perché

Oggi, lunedì 25 ottobre, andrà in onda una nuova puntata registrata di Uomini e Donne. Come di consueto, su Canale 5 dalle 14:45, in studio assisteremo alle vicende del Trono Over con un’assenza che non passa inosservata: quella di Isabella Ricci.

La sua mancata presenza in studio stupirà molto il pubblico, visto e considerato che la dama ha iniziato una nuova conoscenza con un cavaliere del parterre sceso appunto per corteggiarla. Tra i due, infatti, c’è stato anche un appassionato bacio che aveva fatto presagire un’uscita di scena insieme.

Uomini e Donne, Isabella assente per le critiche e per Armando?

Isabella Ricci è stata subissata di critiche a seguito del bacio e come se non bastasse, una segnalazione da parte di Armando -altro cavaliere del Trono Over- ha destabilizzato la dama. Sarà per questo che la Ricci ha deciso di non presentarsi in studio al dating show?

A tener banco, oggi, non sarà soltanto la sua assenza, ma anche Tina Cipollari che si azzufferà con una signora del pubblico. Tutto comincia, infatti, da una frase poco carina nei confronti di Gemma ed è allora che la signora accuserà anche l’opinionista di essere ricorsa alla chirurgia estetica creando uno scontro senza precedenti. Anche questa volta Tina Cipollari pronuncerà la celebre affermazione: “No Maria, io esco”?