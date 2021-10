Paura in Campania: ultras della Paganese aggrediscono a sprangate gli automobilisti

Momenti di terrore sul raccordo Avellino-Salerno, in Campania, dopo una partita di calcio. Gli ultras della Paganese, dopo il match perso 3 a 0 con l'Avellino valido per il girone B della Serie C, hanno pensato bene di fermarsi sull'autostrada e prendere a sprangate le auto rimaste incolonnate nel traffico. Un tifoso avellinese è rimasto ferito, per fortuna senza gravi conseguenze. I fatti sono avvenuti all'altezza dell'uscita Solofra-Montoro, in direzione Salerno.