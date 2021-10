Temptation Island 2022, retroscena e indiscrezioni: cambia tutto?

Retroscena e indiscrezioni su Temptation Island 2022.

Temptation Island è un programma prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia, trasmesso da Canale 5 dal 19 maggio al 9 giugno 2005. Lp show è basato sul programma televisivo olandese Blind Vertrouwen creato da Endemol ed è stato adattato da diversi paesi. La prima edizione – intitolata Vero amore – andò in onda nel 2005 con la conduzione di Maria De Filippi.

Dopo nove anni, la seconda edizione – la prima con il nome Temptation Island – va in onda nel 2014 con la conduzione di Filippo Bisciglia, conduttore anche dell’ultima edizione che potrebbe vivere diversi cambiamenti ma anche diverse conferme.

Temptation Island, retroscena e indiscrezioni: cambia tutto?

TvBlog.it ha riportato alcuni aggiornamenti su Temptation Island 2022, il programma che a meno di capovolgimenti improvvisi andrà in onda regolarmente su Canale 5: “Temptation Island ancora in onda su Canale 5 nella prossima stagione televisiva…”, si legge sul sito web che ha anche svelato un retroscena. L’informatissimo sito televisivo non ha nascosto che le possibilità di vedere la prossima edizione di Temptation Island altrove pare siano state più che concrete.

“È un format sano e forte…Per questo era stato messo nel mirino di molte piattaforme televisive (Discovery o Sky)”. Dopo il retroscena anche un’indiscrezione sui possibili cambiamenti. Temptation island 2022 “sarà fortemente rinnovato…”.