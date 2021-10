Raffaella Carrà, confessione da brividi di Penelope Cruz: fan emozionati per quello che ha detto. L’attrice ha dimostrato una grandissima sensibilità

Il 5 luglio 2021 rimarrà per sempre un giorno tristissimo per il mondo dello spettacolo. Ci lasciava ormai quasi 4 mesi fa, una delle più grandi figure televisive della realtà italiana. Definire Raffaella Carrà non era semplice, vista la molteplicità di ruoli e sfaccettature interpretate nel corso di 5 decenni. Da ballerina ad attrice, da cantante a presentatrice, un’artista a tutto tondo che ha fatto innamorare il piccolo schermo di diversi paesi. Di lei sono noti i trascorsi in Spagna e Argentina, con l’audience latina che le ha sempre tributato grandi attestati di stima. A testimoniare questo fil rouge con la penisola iberica è stata ultimamente un’attrice stimatissima anche ad Hollywood: Penelope Cruz.

L’ex compagna di Tom Cruise era ospite proprio ieri sera a “Che Tempo Che Fa”, su Rai 3. Intervistata da Fabio Fazio ha parlato proprio della Carrà e della sua grandissima ammirazione per lei. In un momento molto toccante ha confessato: “Il giorno che è morta sono scoppiata a piangere”.

LEGGI ANCHE >>> Fabrizio Corona, subito un ‘botto’ alla prima uscita: macchina danneggiata – VIDEO

LEGGI ANCHE >>> Alfonso Signorini, amore a gonfie vele: il compagno è un noto politico

Raffaella Carrà, confessione da brividi di Penelope Cruz: “Il giorno che è morta ho pianto”

La Cruz ha raccontato nel corso della puntata: “Sono stata una grande ammiratrice di Raffaella Carrà, mia nonna mi portava al parco a cantare le canzoni di Raffaella”. Poi nello specifico ha aggiunto: “Non l’ho mai conosciuta ma mi è successa una cosa molto forte: ho girato un film quest’estate in Italia, con Emanuele Crialese, e in questo film faccio due numeri musicali di Raffaella. Il giorno in cui dovevo fare “Rumore” è arrivato sul set il produttore e ci ha dato la triste notizia della sua morte. Anche senza averla mai conosciuta ho avuto una connessione molto forte con lei perché da giorni provavo Rumore “insieme” a lei, guardando i suoi video, era molto presente e quando è arrivata la notizia siamo rimasti tutti senza parole”. L’ennesima testimonianza della grandezza della Raffa Nazionale, una gravissima perdita per tutti.