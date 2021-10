Lavoratori bloccano il porto di Genova: “Chiediamo tamponi gratis”

Sciopero e blocchi degli operai afferenti all'USB al porto di Genova. I lavoratori hanno occupato il varco San Benigno. José Nivoi, dirigente dell'Unione Sindacale di Base, fa sapere che lo sciopero "non è contro il Green Pass, ma per ricevere tamponi gratis per tutti i lavoratori, che siano vaccinati o meno. Non cediamo a posizioni no vax, il vaccino è un importante mezzo di contrasto alla pandemia. Ma il Green Pass, così come concepito, è uno strumento discriminatorio e divisivo."