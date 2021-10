Gomorra, la storia non finisce mai: notizia scioccante per i fan. In attesa della quinta stagione, una sorpresa sconvolgente in arrivo

I fan hanno già segnato la data con il circoletto rosso: dal 19 novembre su Sky Atlantic partirà in prima serata la quinta stagione di ‘Gomorra – La serie‘. Sarà anche l’ultima, ormai non ci sono dubbi perché lo hanno confermato sia la produzione che gli attori protagonisti fin dall’inizio.

Ma in realtà la storia di Gomorra è infinita ed è pronta a scrivere un nuovo inatteso capitolo. Debutta infatti questa sera, 24 ottobre (e in replica nei giorni successivi) sempre su Sky Atlantic ‘Una storia chiamata Gomorra – La serie‘, documentario diretto da Marco Pianigiani. Federico Chiarini e Alessia Colombo, i due autori, raccontano la nascita e lo sviluppo do una serie diventata un must in tutto il mondo.

Gomorra, la storia non finisce mai: cosa racconta il documentario su Sky Atlantic?

Quattro puntate da 25 minuti che partono dalla genesi, cioè dal libero scritto da Roberto Saviano e che ha venduto più di 10 milioni di copie in tutto il mondo. Priori lo scrittore e giornalista napoletano sarà uno dei narratori, insieme al primo reghista della serie Stefano Sollima e a Ivana Lotito e a Salvatore Esposito (Genny Savastano) e Ivana Lotito (Azzurra).

Inoltre le testimonianze degli altri registi, Francesca Comencini e Claudio Cupellini, oltre a Marco D’Amore che ha intrepretato Ciro L’Immortale ma ha pure diretto alcuni episodi. E ancora, Fortunato Cerlino (Don Pietro), Loris De Luna (Valerio), Cristina Donadio (Scianel), Maria Pia Calzone (Donna Imma) e Arturo Muselli (Enzo Sangue Blu).

Un modo per conoscere più da vicino il set, con contenuti e testimonianze inedite in attesa di capire come andrò a finire la storia. Sempre che l’ultima puntata scriva veramente la parola fine.