GF Vip 6, la soubrette aveva ragione: quando finirà il reality – FOTO

In molti si sono chiesti quale sarà la durata di questo GF Vip 6. Dopo che la precedente edizione ha stabilito il record assoluto finendo dopo ben sei mesi, sembrerebbe che Mediaset abbia preso una decisione per quest’anno.

Gli ascolti di questo Grande Fratello, che comincia adesso ad entrare nel vivo, stanno andando molto bene. Anche per questo motivo, sono sorti di nuovo gli interrogativi sull’effettiva durata del GF Vip 6, dopo che la precedente edizione era stata estesa più volte, anche a causa del Covid, arrivando a concludersi dopo sei mesi.

Come anticipato da una soubrette, anche in questa stagione il reality show dovrebbe estendersi ben oltre quanto inizialmente previsto. Questo significa che Alfonso Signorini non saluterà il pubblico a metà dicembre, ma che la trasmissione proseguirà oltre le festività natalizie: si parla addirittura di diversi mesi.

GF Vip 6, tutto ruoterà attorno al nuovo ingresso: i dettagli

L’estensione della durata del GF Vip 6 ha come conseguenza anche la gestione di un turn over più alto degli inquilini. Mediaset avrebbe già predisposto delle strutture che permettano di rispettare le norme igenico-sanitarie imposte dal Covid. Tutti i nuovi entrati nella casa, infatti, sono sottoposti a quarantena.

Ma chi aveva anticipato l’estensione del GF Vip? Si tratta di Antonella Fiordelisi. Il suo ingresso sarebbe molto atteso dagli autori del programma, che vorrebbero puntare su di lei e Sophie Codegoni mettendole al centro del reality. Insomma, le due influencer dovrebbero essere le eredi delle Rosmello, ovvero Rosalinda Cannavò e Dayane Mello.

Ecco le rivelazioni fatte su Twitter da Agent Beast, che già in passato si è rivelato più volte molto affidabile riguardo le anticipazioni televisive: