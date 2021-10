GF Vip 6, confessione drammatica di Manuel Bortuzzo: tutti scossi nella casa

I riflettori del GF Vip 6 si sono concentrati nuovamente su Manuel Bortuzzo. L’ex nuotatore ha scosso tutti con la sua drammatica confessione.

Tra i concorrenti del GF Vip 6 che hanno legato tantissimo troviamo senza ombra di dubbio Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e Alex Belli. Infatti proprio il nuotatore è tornato a parlare con il campione olimpico di quella tragica notte che gli ha cambiato la vita. Infatti dopo l’incidente, Bortuzzo ha raccontato di essere stato scambiato per morto. I poliziotti giunti sul posto dissero che non c’era più nulla da fare.

Il ragazzo fu trovato a terra in una pozza di sangue. Manuel così ha raccontato a Montano: “Quella sera oltre alla mia ragazza, con me c’era il mio grande amico Ale che credo sia stato il ragazzo che alla fine mi ha salvato la vita. La scena è stata drammatica, da film. La Polizia era già lì chiamata per la rissa” – ha poi continuato – “Quindi sono arrivati, perché erano dall’altra parte della strada, mi hanno fatto il test della pupilla e la prima cosa che hanno detto al mio amico è stata ‘purtroppo è morto’“.

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo: “Mi hanno dato per morto”

Dopo la sparatoria a salvare Manuel Bortuzzo ci ha pensato proprio ‘Ale’, uno dei migliori amici del concorrente del Grande Fratello Vip. Infatti il gieffino ha ricordato: “Il mio migliore amico che è alto 1,90 per 85 kg ha iniziato ad urlare, mi si è messo accanto ed ha iniziato a strattonarmi perché vedeva che me ne stavo andando“, inoltre il conrorrente della Casa ha aggiunto: “Gridava resta con me, non lasciarmi Manu. Io penso che se sono qui con voi è anche merito suo“.

Inoltre anche la scena in Sala Operatoria non è stata semplice. Bortuzzo ha raccontato: “Il mio medico mi ha detto che la situazione era disperata“. Inoltre per Manuel la vera salvezza sta nello sport. Infatti il vero motivo per cui il gieffino si è salvato è proprio il suo fisico, che era propenso a riprendersi. Il concorrente del GF Vip 6 ha concluso affermando: “Uno che come me si allenava tutti i giorni aveva un corpo diverso rispetto a chi sta sul divano tutto il giorno. Quindi credo che in parte questa sia la ragione per cui ce l’ho fatta“.