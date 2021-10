GF Vip 6, aereo per Sophie Codegoni: la mittente è proprio lei!

Un altro aereo sorvola i cieli della Casa del GF Vip 6: questa volta il messaggio è per Sophie Codegoni. Il mittente

“Sofy a te che sei la mia topina” su nel cielo e tutti con il naso all’insù per indovinare chi è stato il mittente. Secondo quanto postato su Instagram dal gossipparo Amedeo Venza, ad aver mandato quel messaggio a Sophie Codegoni è la mamma: “Mi ha scritto la mamma, l’ha mandato lei perché in casa si chiamano ‘topini'”.

Inutile dire che i fan dell’influenzar hanno iniziato a sognare qualsiasi mittente che volesse mettere i bastoni tra le ruote a Gianmaria Antinolfi con il quale sembrerebbe esserci un ottimo feeling.

GF Vip 6, l’aereo per Sophie Codegoni è da parte della mamma

Sofy a te che sei la mia topina#gfvip pic.twitter.com/kzWvUp2tlC — inessssss (@InesGiochi) October 24, 2021

Con la confessione da parte della madre della Codegoni, si sono messe a tacere tutte quelle voci che credevano che l’aereo fosse stato già premeditato da Gianmaria Antinolfi e che fosse tutto costruito ad hoc all’interno della Casa del GF Vip 6.

In realtà, infatti, il messaggio è stato un’idea della mamma della concorrente del reality show che ha voluto far sentire la sua vicinanza alla piccola di casa nonostante l’attuale distanza. Dunque, niente più viaggi mentali per i fan dell’influencer che hanno subito pensato ad un flirt nascosto che potesse far vacillare la serenità della Casa: l’amore è tutto della mamma.