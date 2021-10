Friends, è morto un amatissimo attore della serie TV: quanta tristezza

Giornata triste per tutti gli amanti della serie tv ‘Friends’. Infatti questa mattina è morto James Michael Tyler: lottava con un cancro alla prostata.

Il cast e gli appassionati della serie cult anni 90 ‘Friends‘ piangono la scomparsa di James Michael Tyler. L’attore è noto proprio per aver interpretato Gunther all’interno della sit-com. Purtroppo nella notte italiana Tyler si è spento all’età di 59 anni. A riportare la notizia ci hanno pensato i media americani, tra cui i più autorevoli Cnn e Bloomberg.

In seguito alla scomparsa il suo agente, Toni Benson, ha dichiarata: “Il mondo lo ha conosciuto come Gunther, il settimo amico di Friends, ma per chi gli voleva bene era un attore, un musicista e un marito“. Secondo le prime notizie James Michael sarebbe morto all’interno della sua abitazione. Da tempo il noto attore lottava con un tumore alla prostata.

Friends, morto James Michael Tyler: l’attore aveva 59 anni

Questa notte è scomparso James Michael Tyler all’età di 59 anni. L’attore che ha interpretato Gunther nella nota serie tv Friends, infatti, lottava dal 2018 con un tumore alla prostata. La malattia, purtroppo, aveva raggiunto il quarto stadio. Inoltre il peggiorare delle sue condizioni di salute non gli avevano permesso di partecipare all’ultima reunion del cast. All’interno della sitcom, James Michael gestiva il bar Central Park ed era uno dei più amati dai fan della serie.

Inoltre l’attore si sarebbe spento nella sua casa di Los Angeles. Questa mattina la famiglia con un comunicato ha dichiarato: “Il mondo lo conosceva come Gunther di Friends, ma per coloro che lo amavano era un attore, un musicista, un marito amorevole e un uomo che tentava di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro. Michael amava la musica dal vivo e ritrovarsi spesso in avventure divertenti e non pianificate. Se lo incontravi una volta, diventavi suo amico per sempre“.