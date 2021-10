Federico Salvatore, nuovi aggiornamenti sulle condizioni del cantante. Le parole della moglie

“Siamo stati travolti da una miriade di messaggi da parte di artisti, colleghi e fans che ringrazio uno ad uno per l’affetto che hanno dimostrato nei confronti di Federico e della nostra famiglia”. Flavia D’Alessio, moglie di Federico Salvatore, ha affidato a Facebook le sue parole di ringraziamento per la vicinanza che tutta la Campania e non solo ha dimostrato nei confronti dell’artista.

LEGGI ANCHE: Emergenza negli ospedali Uk, il Governo: “Ipotesi Piano B e obbligo vaccinale per i sanitari”

“Tutto questo ci dà una forza incredibile e tanta energia positiva per proseguire in un percorso non semplice ma che giorno dopo giorno sta portando a dei piccoli progressi delle condizioni cliniche di Federico”. Come spiega Flavia, i medici nei giorni scorsi hanno registrato piccoli miglioramenti.

Flavia, la moglie di Federico Salvatore ringrazia i medici dell’Ospedale del Mare

“Un ringraziamento va a tutta l’equipe medica dell’Ospedale del Mare che sta seguendo mio marito in maniera davvero eccellente, non solo da un punto di vista professionale ma anche umano”, racconta la moglie dell’artista molto amato in Campania ma conosciuto anche nel resto d’Italia. “Il cammino è ancora lungo ma sono certa che Federico con la tenacia che lo ha sempre contraddistinto tornerà ancora più irriverente e più forte di prima”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Alec Baldwin, le nuove rivelazioni: “Chi gli ha dato la pistola aveva comportamenti sessuali inadeguati”

Federico Salvatore è ancora ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale del Mare di Napoli. La sua situazione resta stabile ma, come detto, in fase di miglioramento. L’artista è stato colto da un malore la sera del 10 ottobre. In questi giorni sarebbe dovuto uscire il nuovo album Azz… 25 anni dopo, per festeggiare appunto, i 25 anni di carriera. “Grazie ancora a tutti dal profondo del cuore, a presto. Flavia”, conclude la donna.