Fabrizio Corona, subito un ‘botto’ alla prima uscita: macchina danneggiata – VIDEO

La prima uscita col ‘botto’ per Fabrizio Corona che ne posta il video su Instagram con una didascalia molto eloquente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Prima uscita col ‘botto’ per Fabrizio Corona, ma nel vero senso della parola. Durante un giro a Milano, alla guida della Range Rover c’era una donna che non ha preso bene le misure, evidentemente. In retromarcia, infatti, ha interamente esportato il paraurti dell’auto impigliato in un paletto stradale. Com’è stato possibile?

Fabrizio Corona racchiude tutto in una frase: “Donna al volante, pericolo costante”. Una prima uscita, quella del paparazzo, non proprio sobria visto il piccolo imprevisto causato, questa volta, non da lui.

Fabrizio Corona alla prima uscita: la disperazione per l’auto

Paraurti ormai andato, la scena è stata ripresa dai tantissimi presenti in zona che hanno riconosciuto Fabrizio Corona e si sono divertiti con le didascalie più simpatiche per la situazione: “Quanto ti è costato comprarle la patente?” o ancora “Chi dice donna, dice danno”. Successivamente, come postato sulle storie Instagram, il paparazzo si rifugia in un parcheggio con altri ragazzi e si distende disperato sull’auto, presumibilmente per il danno arrecato.

Il tutto è successo a via Moscova, una delle zone più famose e popolate di Milano, fulcro della movida milanese, perciò spiegato l’afflusso di gente intorno alle undici di ieri sera, domenica 24 ottobre. Quanto costerà il danno all’auto di Fabrizio Corona? Niente che non si possa aggiustare, di certo, ma sicuramente il paparazzo non dimenticherà la sua prima uscita.