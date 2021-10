Denise Pipitone, il nuovo appello di Piera Maggio: “Come sarebbe oggi” – FOTO

A distanza di 17 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, Piera Maggio non ha perso le speranze. La ricostruzione di una foto: “Come sarebbe oggi Denise”

Si ritorna a parlare della scomparsa di Denise Pipitone avvenuta a Mazara del Vallo, in Sicilia, il primo settembre del 2004. Questa volta è sua madre Piera Maggio a riaccendere i riflettori sul caso. Nonostante siano trascorsi 17 anni dalla scomparsa di Denise, la donna non ha mai perso le speranze. Ancora oggi continua a combattere fiduciosa di poter riabbracciare sua figlia il prima possibile. Denise aveva quasi 4 anni quando, mentre giocava fuori casa, è scomparsa nel nulla.

Negli ultimi mesi alcune segnalazioni hanno ulteriormente alimentato le speranze in Piera. Tra queste, la somiglianza della piccola Denise con Olesya Rostova, la ragazza che cercava sua madre in una trasmissione russa. Purtroppo però il gruppo sanguigno non coincideva con quello della piccola scomparsa da Mazara del Vallo. Ma nonostante lo sconforto iniziale, Piera Maggio non si è arresa: alcune ore fa il nuovo appello sui social.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Denise Pipitone, novità in tribunale: la decisione sta per arrivare

Denise Pipitone, alla vigilia del suo 21esimo compleanno arriva l’appello di Piera Maggio

Piera Maggio non si è mai arresa dopo la scomparsa di Denise Pipitone. A distanza di 17 anni la donna continua a cercare sua figlia. Piera, proprio in queste ore, alla vigilia del 21esimo compleanno della piccola scomparsa da Mazara del Vallo ha pubblicato un nuovo post su Facebook.

La madre di Denise ha condiviso un’immagine che mostra come potrebbe essere oggi la ragazza, all’età di 21 anni. Si tratta di una ricostruzione realizzata da esperti e che potrebbe aiutare ulteriormente nelle ricerche di Denise. Piera Maggio nel lungo post ha scritto: “Il nuovo Age Progression di Denise 2021. Come potrebbe essere oggi. Attenzione è un immagine di ricostruzione. Il nuovo invecchiamento è stato realizzato su commissione dalla dott.ssa Paloma Joana GALZI, Forensic Imaging Specialist, Alexandria VA, US. attraverso le foto originali di Denise, dei genitori e del fratello. Ringraziamo per il lavoro svolto”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Denise Pipitone, arriva un secco no: l’inchiesta può cambiare di nuovo