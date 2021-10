Cashback, adesso è ufficiale: preparatevi a fare festa, arrivano i soldi. C’è una nuova scadenza importante per tutti i partecipanti virtuosi

Dal 1° luglio sono due i piani sui quali si muovono i consumatori italiani che hanno sognato per sei mesi con il Cashback di Stato e il Supercashback. Da una parte l’attesa per i rimborsi da parte del governo che erano stati promessi e sono anche arrivati, almeno per una delle due raccolte. Dall’altra però l’altra attesa, per capire se dal 1° gennaio 2022 il meccanismo di rimborso tornerà.

Nelle ultime settimane le voci sul Cashback si sono moltiplicate e non hanno seguito tutte lo stesso filone. Da una parte ci sarebbe la volontà del governo di cancellare o almeno mitigare la campagna per il rientro di parte dei soldi spesi in consumi, nonostante sia stata una bella boccata d’ossigeno per molti settori, dall’altra c’è invece chi spinge per tenere tutto in vita, anche se con regole diverse.

Ma in fondo basterebbe leggere i numeri per capire che l’esperimento, anche se necessita di alcuni aggiustamenti, ha funzionato. Complessivamente infatti sono stati 8,95 milioni i partecipanti e 2,5 milioni di loro hanno fatto registrare più di 100 transazioni. In totale sono state registrate 822,61 milioni di transazioni e dopo tutti i controlli sono 787 le transazioni minime per partecipare alla classifica del Supercashback.

Cashback, adesso è ufficiale: il mese di novembre porta una gradita sorpresa

Nel Supercashback, come sanno bene quelli che hanno partecipato, non ci sarà un rimborso per tutti proporzionale alla cifra spesa. Ma i primi 100mila della classifica, quelli con almeno 787 transazioni se non di più, riceveranno sul conto 1.500 euro cioè la cifra che era stata fissata all’inizio della raccolta.

Ancora una settimana e ne sapremo di più perché c’è una data importante che si avvicina. Il governo infatti aveva garantito che i rimborsi del Supercashback sarebbero stati erogati entro la fine del mese di novembre. Questo per consentire tutte le verifiche del caso e per trovare anche la copertura finanziaria di 1,5 miliardi di euro necessari per soddisfare tutti.

Al momento Consap, la concessionaria ufficiale per la gestione del Supercashback, non ha ancora comunicato le decisioni sui ricorsi effettuati entro il 31 agosto. Quelli cioè di coloro che hanno trovato cancellate tutte o alcune transazioni e non necessariamente perché hanno fatto i furbetti.

In ogni caso dal 15 novembre o al massimo dal 31 arriveranno i soldi sul conto che avete indicato al momento dell’iscrizione. E la conferma potrà essere verificata consultando l’app IO, l’unica che ha permesso in corso d’opera di controllare anche lo stato della classifica. Quindi non temete, il momento della riscossione è vicino, in tempo per Natale