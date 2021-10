Can Yaman, indiscrezione pazzesca: chi è la nuova fiamma dell’attore

Nuova fiamma per Can Yaman. L’attore turco avrebbe sostituito Diletta Leotta con un’altra donna italiana: clamorosa indiscrezione.

Can Yaman sembrerebbe aver ritrovato l’amore. Infatti in una diretta di Instagram i due giornalisti esperti di gossip Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli hanno rivelato la nuova love story per l’attore turco. Questa dovrebbe essere la prima storia d’amore per Yaman che sembrerebbe già aver dimenticato la conduttrice di DAZN. Stando alla notizia riportata dai due esperti, la nuova fiamma si chiamerebbe Maria.

Ancora una volta il turco si è innamorato di una donna italiana. Per la precisione, la diretta interessata è originaria della Campania, ha 29 anni, capelli neri ed è descritta come ‘bellissima’ dai due giornalisti. Rosica però ci ha tenuto a fare una precisazione importante. Infatti il giornalista ha affermato: “Ci sbilanciamo un altro po’ e vi diciamo che Can attualmente non è impegnato fisso, fisso tipo fidanzato ufficiale con nessuna“. Al momento quindi sulla carta non ci sarebbe nulla di serio.

Can Yaman, nuova fiamma dopo Diletta: è una ragazza italiana

Can Yaman starebbe quindi frequentando Maria, 29enne campana. L’attore turco però non è fidanzato fisso con una sola persona. Infatti Biagio Anelli e Alessandro Rosica hanno raccontato anche di una seconda possibile frequentazione per l’attore. Nonostante le continue voci di gossip, l’attore continua a lavorare senza sosta. Infatti al momento è impegnato nelle riprese della fiction ‘Viola come il mare‘ al fianco di Francesca Chillemi.

Al momento invece in pochi sanno cosa sta succedendo nella vita privata di Diletta Leotta. Infatti la giornalista di DAZN ultimamente ha solo rilasciato un’intervista esclusiva a Silvia Toffanin nel corso di una delle puntate di Verissimo. Nel talk show di Canale 5, la showgirl ha sottolineato: “Dividere la persona dal personaggio non era mai stato facile“, glissando quindi sui suoi trascorsi con l’attore turco.