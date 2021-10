Bianca Guaccero, la sospensione di Detto Fatto: il motivo

Bianca Guaccero in replica con Detto Fatto. La conduttrice televisiva non è stata l’unica a saltare la diretta odierna: il motivo

Uno nuovo sciopero avvenuto presso gli studi Rai ha portato alla sospensione momentanea di alcune trasmissioni. Dopo lo stop avvenuto lo scorso 23 settembre negli studi romani, questa volta è toccato a quelli milanesi. Per questo motivo oggi Bianca Guaccero ha dovuto rinunciare ad un nuovo appuntamento pomeridiano con il pubblico di Detto Fatto.

Difatti, nella fascia oraria occupata dalla Guaccero la Rai ha trasmesso in replica una puntata già vista del suddetto programma. Ad annunciare il cambio della programmazione è stato il profilo Instagram ufficiale della trasmissione. Intanto è stato reso noto che lo sciopero riguarderà solo la giornata odierna. Difatti, domani Bianca Guaccero tornerà al timone di Detto Fatto con le nuove puntate in diretta.

Bianca Guaccero in onda con una replica di Detto Fatto: lo sciopero in Rai ha fermato altre trasmissioni

Il nuovo sciopero in Rai ha portato quest’oggi a bloccare le dirette negli studi milanesi. Oltre alla Guaccero con Detto Fatto, anche Antonella Clerici non è potuta andare in onda con E’ sempre mezzogiorno. Intanto è stato comunicato che a partire da domani per le due conduttrici tornerà ad essere tutto regolare.

Lo sciopero avvenuto alla sede Rai di Milano non ha riguardato il personale giornalistico ma i dipendenti presenti dietro le quinte. Questi si sono radunati davanti alla sede di corso Sempione per evitare un ridimensionamento. La battaglia, che va avanti da anni, lo scorso 23 settembre ha avuto luogo anche nella sede romana.