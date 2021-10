Al termine di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha dedicato come al solito uno spazio agli analisti del GF Vip 6. Ecco quali sono gli argomenti toccati e, soprattutto, la rivelazione sulla puntata del 25 ottobre.

Il 25 ottobre, Barbara D’Urso ha concluso come di consueto la trasmissione di Pomeriggio Cinque con gli analisti del Grande Fratello, fornendo qualche anticipazione sulla puntata della serata. Per introdurre l’argomento, la conduttrice ha voluto mostrare un breve video, che non l’ha lasciata affatto indifferente.

Barbara D’Urso, infatti, ha raccontato di avere un debole per una concorrente dentro la casa del GF Vip 6. Si tratta proprio della spumeggiante Francesca Cipriani: la conduttrice di Canale 5 ha ammesso di ridere spesso per il suo modo buffo di fare e le sue imprese. Questa è l’ennesima conferma che Francesca è uno dei personaggi più amati del reality.

GF Vip 6, Barbara D’Urso delusa dalla finale del video

Mentre nello studio di Pomeriggio Cinque si guardava un video la cui protagonista era Francesca Cipriani ed il suo fidanzato, Barbara D’Urso non ha potuto nascondere la sua delusione: “Ma com’è finita male questa clip…“. La conduttrice, però, ha chiesto subito un applauso per la concorrente più divertente del Grande Fratello.

All’interno di Pomeriggio Cinque c’è stato anche il tempo di fornire qualche anticipazione sulla puntata della serata del 25 ottobre. Dopo i litigi con Carmen Russo, questa volta Katia Ricciarelli sarà protagonista di un duro scontro con Jo Squillo. Barbara è sicura dello scoop, e spiega che le è stato fornito dagli autori stessi della trasmissione.