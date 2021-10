Ballando con le Stelle, altra bufera dopo Mietta: esplode un nuovo caso

Ballando con le Stelle, dopo Mietta un altro concorrente prende le distante dal programma di Milly Carlucci. Esplode un nuovo caso

Dopo la polemica che ha coinvolto Mietta, concorrente di Ballando con le Stelle, esplode adesso un nuovo caso nella trasmissione di Milly Carlucci. La cantante si è ritirata dalla competizione perché risultata positiva al Covid. Questo ha scatenato un’enorme bufera che ha portato l’artista a pubblicare nelle scorse ore un comunicato dove chiarisce la sua posizione sul confronto avuto con Selvaggia Lucarelli. Ma questa volta ad aprire un nuovo caso è Memo Remigi.

Il cantante ha fatto sapere che anch’egli come Mietta dovrà momentaneamente allontanarsi dalla trasmissione. Remigi ha dovuto preventivamente mettersi in quarantena perché finito nel tracciamento di un positivo. Nulla a che fare però con Mietta. L’83enne lo ha raccontato in collegamento a ‘Oggi è un altro giorno’. L’artista ha inoltre sottolineato che l’ultimo tampone gli ha dato esito negativo, ma dovrà aspettare ancora un po’ di tempo prima di poter rientrare negli studi televisivi.

Ballando con le Stelle, Memo Remigi in quarantena preventiva: esplode la polemica

Dopo Mietta esplode una nuova polemica con Memo Remigi. Il cantante, anch’egli concorrente di Ballando con le Stelle 16, ha comunicato di essere finito nel tracciamento di un positivo al Covid. Come ha precisato l’artista, nulla a che fare con la collega Mietta. L’83enne ne ha parlato nel corso di un collegamento con ‘Oggi è un altro giorno’ dove è partita la polemica con Massimiliano Rosolino.

Ospite in studio, l’ex nuotatore italiano ha detto a Memo: “Ti vediamo triste. Quando vuoi ci possiamo videochiamare”. Il cantante avrebbe però frainteso il senso delle parole espresse da Rosolino chiedendogli conferma su quanto udito. “Si, si vede che sei un po’ triste, che sei rinchiuso in una gabbia“, ha ribadito lo sportivo facendo riferimento alla quarantena.

Ha avuto così inizio un botta e risposta tra l’ex nuotatore e il concorrente di Ballando con le Stelle. Questo ultimo infatti ha replicato: “Se qualcuno è triste qui, quello non sono io. Non hai visto bene”. A questo punto la padrona di casa, Serena Bortone, ha cercato di cambiare argomento chiedendo a Memo quale fosse il suo rapporto con il cast del talent show di cui fa parte. Anche qui, però, l’intervento dello sportivo ha portato il cantante a rispondere con stizza. La Bortone si è vista così costretta a spostare l’attenzione sul caso Mietta e la quesitone con Selvaggia Lucarelli.